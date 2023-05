Em meio a conversas com PSDB, Baleia Rossi cumpre agenda em Salvador

O presidente nacional do MDB cumprirá agenda em Salvador nesta quinta-feira, 25. Baleia Rossi foi convidado para um evento da FUG (Fundação Ulysses Guimarães) e, depois, terá uma audiência com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) para tratar de questões políticas.

Rossi vem à capital baiana em meio a discussões para a formação de uma federação junto a PSDB e Cidadania. Na noite desta quarta, as principais lideranças dessas legendas estiveram em uma reunião em Brasília, de onde saíram com a sensação de que as conversas haviam avançado rumo a um acordo.

Essas articulações pela federação passam também pela Bahia, onde tucanos e emedebistas integram grupos diferentes da política local. O presidente estadual do PSDB, Adolfo Viana, esteve na reunião em Brasília, junto a Baleia Rossi e lideranças tucanas de peso, como o governador gaúcho Eduardo Leite, a governadora pernambucana Raquel Lyra, Tasso Jereissati e Rodrigo Garcia.

Procurado pelo portal A TARDE, o ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima, considerado o principal articulador do MDB na Bahia, afirmou que a vinda de Baleia Rossi não tem a federação na pauta, mas admitiu que as conversas existem e que o tema pode aparecer no decorrer das conversas em Salvador.

“Ele vem participar de um evento da APUB e vai ter uma audiência com o governador. A princípio, não tem conversa sobre federação. Mas claro que esse assunto pode acabar aparecendo durante o dia. Sempre pode. E tem que conversar mesmo. As coisas precisam ser conversadas, para não se tornar algo só eleitoral”, disse Lúcio ao A TARDE.

Uma possível federação entre as três legendas é vista como o caminho mais curto para aproximar definitivamente o PSDB do governo de Jerônimo Rodrigues (PT). Hoje oposição, os tucanos estão sendo cortejados pela gestão estadual, que usa a relação com o presidente da Câmara de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), como ponte.

Recentemente, Jerônimo teve conversas em café da manhã tanto com Muniz, em uma oportunidade; quanto com deputados estaduais do PSDB, em outro momento. O governador já assumiu publicamente o interesse em contar com os tucanos em sua base aliada.