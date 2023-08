Em viagem à Bahia, Marina Silva anuncia revitalização do São Francisco

Em evento no município de Carinhanha, no Oeste da Bahia, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou a retomada de ações do Governo Federal para revitalizar o rio São Francisco. De acordo com o Programa Economia Verde, participaram do evento agricultores familiares, pescadores e quilombolas, participantes de grupos que deverão se beneficiar da política pública.

Também estiveram no encontro com a ministra o vice-governador da Bahia, Geraldo Junior (MDB), e o secretário estadual do Meio Ambiente, Eduardo Sodré, além de diversos prefeitos que compõem consórcios municipais, inclusive Chica do PT (PT), que chefia o Executivo Municipal da cidade que recebeu o evento, Carinhanha.

Chica do PT e Eduardo Sodré anunciaram a elaboração do plano de manejo da Apa Pontal Periperi, que protege áreas extensas dos rios Carinhanha e São Francisco. Na ocasião, o Instituto Água Boa protocolou a criação de quatro reservas, uma delas em propriedade de Chica do PT.