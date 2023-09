Em visita, Jerônimo anuncia novos investimentos para Santo Estêvão

Jerônimo Rodrigues (PT) esteve em Santo Estevão nesta sexta-feira, 15, onde assinou as ordens de Serviços de ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário e pavimentação que dá acesso ao Povoado de Várzea da Casa via BR-116. O governador também anunciou a entrega de uma viatura para a 57ª Companhia Independente de Polícia Militar e da Unidade de Processamento dos Produtos da Abelha da comunidade de Quebradas.

Na oportunidade, foram anunciados novos investimentos para a rede de saúde do município, com a entrega de um aparelho de ultrassom através da emenda parlamentar do deputado estadual licenciado e secretário estadual do Desenvolvimento Rural, Osni Cardoso (PT), que contou com o apoio do vereador André da Saúde (PT).

A Secretária Estadual de Saúde, Roberta Santana, realizou uma visita técnica ao Hospital Municipal João Borges de Cerqueira, na perspectiva de realizar cirurgias com contratualização pelo Governo do Estado e também entrega de móveis e equipamentos para melhor assistir aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Quanta alegria poder receber o governador em nosso município e ver nosso povo sendo contemplado com investimentos de tamanha importância. A abertura de novos vetores de crescimento com a pavimentação asfáltica do acesso a BR-116, ao povoado de Várzea da Casa, mais investimentos na rede de saúde, e a ampliação do sistema de esgotamento sanitário, certamente vão melhorar e muito a qualidade de vida do nosso povo. Obrigado, governador, por estar fazendo a diferença na história do nosso povo”, disse o prefeito de Santo Estêvão, Rogério Costa.

Durante o ato, o governador elogiou o prefeito de Santo Estêvão. “Quero aqui agradecer a este grande político e amigo, Rogério Costa, pela receptividade. Eu te conheço Rogério, esse é o modelo de gestor que eu sonho, como governador desse estado, em ter prefeitos e prefeitas no estado da Bahia com essa característica. Eu sei que não é fácil. Você é um grande exemplo para os prefeitos da Bahia. Um prefeito determinado, leal focado e com muita competência”, disse Jerônimo.