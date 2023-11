Entusiasta, Hilton Coelho defende nome de Tâmara Azevedo para Salvador | A TARDE

A pouco menos de um ano para a largada da corrida eleitoral de Salvador, o deputado estadual Hilton Coelho (PSOL), que também figura como pré-candidato ao pleito, comentou nesta terça-feira, 21, sobre a candidatura da sua correligionária, Tâmara Azevedo. De acordo com o parlamentar, o nome de Tâmara, a quem fez muitos elogios, é bem quisto pela militância da sigla.

“A militância geral está muito aberta para diversas alternativas. O fato de Tâmara colocar o nome dela à disposição causou, ao meu ver, uma animação muito grande na militância. É um quadro que já tem uma experiência grande, passou por papéis do ponto de vista administrativo, também com um viés político de esquerda, e de afirmação no projeto de transformação social”, disse o parlamentar.

O deputado, que também vislumbra a candidatura de Tâmara pela legenda, defendeu a importância da capital baiana contar com uma mulher negra à frente do Executivo municipal.

“[Tâmara] é alguém que goza de um respeito muito grande do PSOL nacionalmente e é mulher negra. Então, junta duas coisas muito fortes. Junta um conteúdo significativo, com o fato dessa simbologia que nós sabemos que precisa estar representado nas eleições municipais de Salvador”, disse.

Nas eleições de 2022, Tâmara Azevedo entrou na disputa para o cargo de senadora. Na ocasião, ela teve apenas 1,65% dos votos totais, com quase 70 mil votos apenas em Salvador.

O parlamentar ainda lembrou que o PSOL conta com três nomes para disputar a cadeira do Palácio Thomé de Souza: o próprio Coelho, Tâmara e o ex-candidato ao governo da Bahia, Kleber Rosa. Segundo ele, os nomes devem ser definidos até o fim do mês de dezembro.

“Agora, vários nomes estão na mesa. O nosso nome está na mesa também, o companheiro Kleber Rosa está na mesa. Tudo isso vai ser definido democraticamente pela militância do pessoal que ainda não tem uma posição. O que eu posso dizer é que, de fato, a perspectiva de Tâmara disponibilizar o nome dela causou uma sensação muito positiva no partido”, disse.