"Escolha do nome para TCM precisa ter unidade", diz Jerônimo | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou que pretende ajudar na escolha do próximo nome para o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). O novo nome vai substituir Fernando Vita, que deixou o órgão em dezembro do ano passado. Jerônimo que participou das festividades na Lavagem do Bonfim, afirmou que as escolhas que precisam ser feitas tanto para TCM ou TCE têm lugares definidos.

"A gente sabe que a ALBA, após todos os entendimentos, vai indicar esse nome. Esse nome precisa contribuir de fato com o controle das prefeituras, se antecipar aos fatos e ser parceiro dos municípios", afirmou.

Quanto a possibilidade do nome ser do PCdoB, o governador disse que vai estar junto para a definição.

"Vou entrar para ajudar. O que eu puder fazer para criar unidade vou fazer, não vou desmanchar qualquer iniciativa", finalizou.