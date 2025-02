“Esse Brasil é nosso e ninguém vai arrancar da gente”, diz Jerônimo

Governador recebeu o presidente Lula em Paramirim, no sertão da Bahia - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) fez um longo discurso, nesta sexta-feira, 7, em Paramirim, durante uma cerimônia do programa “Água Para Todos”, elogiando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e comparando-o com os gestores anteriores, Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL).

Jerônimo lembrou que, nos seis anos em que o Brasil foi governado por Temer e Bolsonaro, os investimentos federais desapareceram na Bahia, fazendo com que o estado fosse obrigado a caminhar com um volume pequeno de recursos financeiros. Segundo ele, essa foi uma das justificativas para a ampla vitória de Lula entre os baianos em 2022.

“Nós percebemos muito bem o que aconteceu durante seis anos que o Brasil ficou sem rumo, sem direção. Nenhum real, presidente, este estado recebeu para água, para estradas, para a saúde, para a segurança pública. Foram seis anos de total ausência do braço forte do governo federal. A Bahia sabe, presidente, e respondeu ao que aconteceu no Brasil”, afirmou Jerônimo.

Em um discurso direcionado a Lula, Jerônimo falou que a população vê no atual governo a esperança de retomada das políticas públicas que caracterizaram as primeiras administrações petistas à nível federal.

“Lula, você é a esperança do povo brasileiro. Não tem nomenclatura melhor, não tem um conceito melhor. É a esperança das pessoas que querem água em casa, a esperança de um prefeito que assumiu agora a sua gestão e espera ter um braço, uma mão estendida, com os ministérios”, disse o governador.

O gestor estadual ainda fez referência ao lema que tem sido usado pelo novo ministro da Comunicação Social, o publicitário Sidônio Palmeira, que afirma que “o Brasil é dos brasileiros”.

“Vamos pegar na mão um do outro e cuidar desse Brasil. Esse Brasil é nosso e ninguém vai arrancar da gente. Nós não podemos, de forma nenhuma, correr o risco de perder esses investimentos que você está plantando e colhendo hoje”, concluiu Jerônimo.