Estação do Metrô Pituaçu ganha posto eleitoral do TRE | A TARDE

Os serviços da Justiça Eleitoral agora estão disponíveis para a população na Estação Pituaçu do metrô, em Salvador. Na manhã desta terça-feira, 16, um posto de atendimento provisório foi inaugurado pelo governador Jerônimo Rodrigues, em parceria com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), o desembargador Roberto Maynard Frank.

A iniciativa tem o objetivo de ampliar e tornar os procedimentos eleitorais mais acessíveis e eficientes para os cidadãos, facilitando o aceso de pessoas com dificuldade no uso de serviços digitais. O atendimento neste posto fica disponível até maio deste ano.

Jerônimo ressaltou que a abertura do posto é um incentivo para que toda a população regularize suas pendências eleitorais e possa exercer o direito ao voto nas próximas eleições.

“Este equipamento vai atender aquelas pessoas que precisam tirar o título pela primeira vez, para quem precisa quitar sua situação de débito com o TER, ou os que necessitam de outros serviços com burocracia reduzida. Estimulamos também que o posto seja usado por estudantes, para tanto serão desenvolvidas ações educacionais nas escolas”, disse.

O posto tem capacidade de realizar 160 serviços diariamente. O horário de funcionamento é de 8h às 17h, com atendimento por demanda espontânea | Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Parceria

O posto inaugurado é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Administração do Estado (Saeb) e o TRE-BA, situado ao lado do SAC Pituaçu. A unidade oferece uma variedade de serviços eleitorais, abrangendo desde o cadastramento biométrico até a emissão de certidões de quitação eleitoral e filiação partidária. Além disso, os eleitores podem contar com a facilidade de solicitar a 1ª via do título, realizar a revisão de dados pessoais, efetuar transferências e consultar informações sobre dispensa do alistamento eleitoral.

A inauguração ocorre em um momento em que a capital baiana possui mais de 130 mil eleitores que ainda não realizaram a coleta da biometria.

O presidente do TRE-BA, desembargador Roberto Maynard Frank, destacou as contribuições da descentralização do atendimento biométrico e dos serviços da Justiça Eleitoral para os eleitores baianos.

“Ao descentralizar o atendimento biométrico, estamos garantindo que mais cidadãos tenham a oportunidade de regularizar sua situação eleitoral, fortalecendo assim o processo democrático. A proximidade com o transporte público torna esses serviços ainda mais acessíveis, facilitando a participação ativa dos eleitores nas próximas eleições”.



O posto tem capacidade de realizar 160 serviços diariamente. O horário de funcionamento é de 8h às 17h, com atendimento por demanda espontânea. O titular da Saeb, Edelvino Goes, ressaltou a importância da parceria com o TRE-BA. "Ao unir esforços, estamos garantindo que a população tenha acesso facilitado aos serviços necessários para a regularização eleitoral. Essa iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado em promover a cidadania e fortalecer a participação ativa dos eleitores no processo democrático, contribuindo para a construção de uma sociedade mais engajada e consciente".

Educação

Na ocasião, o Governo do Estado anunciou uma parceria com o TRE-BA para ampliar o acesso da população aos serviços eleitorais. A iniciativa visa promover a conscientização política entre estudantes da rede estadual, abordando temas como democracia, sufrágio e desinformação. O TRE-BA apresentará projetos de educação para a cidadania aos docentes, oferecendo materiais para abordagem interdisciplinar.

A Secretaria da Educação divulgará esses materiais, planejará ações educativas e mobilizará líderes estudantis. O acordo, com previsão de publicação em fevereiro de 2024, terá validade até 31 de dezembro de 2028, podendo ser prorrogado.