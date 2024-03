Evento do PL Mulher reúne mais de 2 mil mulheres em Salvador | A TARDE

Em evento realizado no Centro de Convenções, em Salvador, mais de duas mil mulheres se reuniram neste sábado, 9, no encontro do PL Mulher, que contou com a presença da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Na oportunidade, Michelle foi homenageada com a Comenda 2 de Julho concedida pela Assembleia Legislativa da Bahia, ação proposta pelo deputado estadual Leandro de Jesus (PL), em reconhecimento ao trabalho da ex-primeira-dama à frente do Programa Pátria Voluntária.

"Eu dedico essa homenagem a todas as pessoas com deficiência, a todos os raros do Brasil, a toda a minha comunidade surda e a todos aqueles que foram beneficiados pelo Programa Pátria Voluntária. Que Deus vos abençoe. Muito obrigada pelo carinho", pontuou Michelle.

Michelle conduziu o encontro partidário ao lado das 58 presidentes municipais do PL Mulher na Bahia e reforçou que há muito trabalho para ser feito até que a legenda alcance os 417 municípios baianos.

A ex-primeira-dama destacou que "o PL Mulher hoje se tornou o maior movimento partidário feminino do Brasil. Temos hoje a maior bancada feminina em Brasília e o nosso foco é incentivar as mulheres de bem a entrarem para a política. Não queremos a mulher somente por cota, queremos a mulher porque ela tem um olhar especial para a política. A mulher transforma as suas dores em causas, transforma a sua dor em pauta. Nós precisamos de mulheres de bem, mulheres que sabem cuidar".