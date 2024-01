Ex-aliado de Bolsonaro, Pastor Everaldo se reuniu com Jerônimo | A TARDE

O vice-presidente nacional do Podemos, Pastor Everaldo, fez uma visita ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) na última quarta-feira, 10, em Salvador. Eles se reuniram no gabinete do petista, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), mas o encontro não foi registrado pela assessoria do governo nem mesmo divulgado pelos presentes nas redes sociais.

Pastor Everaldo chegou ao Centro de Operações e Inteligência (COI) da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) acompanhado do deputado federal Bacelar (PV) e do presidente estadual do Podemos, Heber Santana, hoje diretor-superintendente da Defesa Civil do Estado (Sudec).

Questionado pelo portal A TARDE qual seria o tema da reunião, Pastor Everaldo desconversou e disse que foi convidado pelo governador para uma conversa amistosa, mas que não havia nenhuma pauta específica.

“Quando o governador chama, a gente simplesmente vem. Não dá para recusar”, respondeu Pastor Everaldo, em tom bem humorado.

Esse não foi o primeiro encontro entre Jerônimo e Pastor Everaldo. Eles estiveram juntos no sudoeste da Bahia, em 9 de novembro de 2023, durante a 17ª Semana da Cultura Evangélica de Vitória da Conquista. Naquela oportunidade, assim como na última quarta, o governador não registrou através de seus canais oficiais que se encontrou com o líder religioso.

O Podemos, na Bahia, integra a base de apoio ao governador Jerônimo Rodrigues. Entretanto, durante as eleições de 2022, a legenda esteve do lado contrário, apoiando o então candidato ACM Neto (União Brasil).

Pastor Everaldo também esteve mais próximo do antipetismo em um passado recente, quando apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O líder religioso, à época no PSC, chegou a dar uma bênção ao aliado nas águas do Rio Jordão, em Israel, o mesmo em que, de acordo com a Bíblia, Jesus teria sido batizado.

O líder religioso chegou a ser preso em agosto de 2020, ao lado de dois de seus filhos, na Operação Tris in Idem, na qual o pastor era acusado de chefiar uma organização criminosa que desviava recursos públicos da Saúde e de estatais do Rio de Janeiro.Ele deixou a cadeia em julho de 2021, mas só foi autorizado a retomar as atividades políticas em julho de 2022.

Com as eleições do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a nível nacional e de Jerônimo na Bahia, o Podemos migrou, se aproximando do petismo. A fusão com o PSC, que já integrava a base do governo estadual desde o segundo turno de 2022, facilitou a aproximação.

Hoje no PV, o deputado Bacelar, que já foi o principal manda-chuva do Podemos no estado e esteve com Pastor Everaldo em Salvador, agora volta a exercer influência sobre o partido. Nos bastidores, há a expectativa de que ele retorne à legenda na próxima janela partidária, em fevereiro de 2026.