Ex-esposa expõe agressões e ameaças do prefeito de Itanagra

O prefeito de Itanagra (Ba), Marcus Sarmento (PP), está sendo acusado por sua ex-esposa, Larissa Sarmento, de agressões físicas, abusos psicológicos e ameaças. O caso veio à tona na noite de quarta-feira (7), após ela publicar um vídeo detalhando seu relacionamento com o político.

Na publicação, Larissa Sarmento revelou que as supostas ameaças se estenderam ao empresário e influenciador baiano Ramonh Dias, com quem ela teve um relacionamento antes de conhecer Marcus Sarmento. Larissa afirma que Dias está sofrendo perseguição e ameaças de morte desde que ela encerrou o casamento e se reaproximou do influenciador digital.

"Meu relacionamento com Marcus Sarmento acabou de uma forma trágica, digamos assim. Oito anos de relacionamento e dois de casada. Passei esses anos calada, sem falar dos abusos psicológicos que sofria dentro de casa. Eu tinha um relacionamento abusivo, vivia sob vigilância constante, isolamento de amigos e familiares, humilhações, insultos, tudo de ruim que vocês possam imaginar que uma mulher possa passar em um relacionamento abusivo eu passei durante esses anos", iniciou a mulher.

Larissa Sarmento relata as agressões físicas e psicológicas que supostamente sofreu nas mãos do ex-marido. "Em março deste ano, Marcus Sarmento acabou me agredindo fisicamente. Ele bateu minha cabeça várias vezes no apoio de braço do carro. Neste dia, ele também tentou me deixar nua no meio da estrada do coco. Eu chorava muito, pedia pelo amor de Deus que ele não fizesse aquilo. Ele me xingava, insultava, até que ele conseguiu se acalmar um pouco. Quebrou meu celular inteiro...Se você me denunciar, eu vou te acusar de extorsão. Se você me denunciar, vou dizer que você tem transtorno psiquiátrico. Se você me denunciar, vou publicar todo seu conteúdo íntimo na internet", declarou.

Em seguida, ela afirma que foi enforcada por Marcus Sarmento, que é lutador de arte marcial japonesa. "No segundo momento, Marcus me enforcou. Para quem não sabe, ele é lutador de jiu-jitsu. Eu pensei que iria morrer por asfixia nesse dia, motivado por ciúmes - ele sempre com ciúmes excessivo. Hoje tenho uma medida protetiva por conta dessas agressões que sofri. Marcus precisou entregar as 5 armas de fogo que ele tinha após determinação da juíza da vara de violência doméstica de Salvador. Ele não pode ter nenhum tipo de contato comigo hoje. Ele não pode se aproximar de mim, o que dá uma certa segurança", continuou.

Por fim, Larissa Sarmento revela que Ramonh Dias sendo ameaçados de morte pelo prefeito por seu ex-marido. "Marcus não fez só mal a mim. No ano passado, passei 6 meses separada dele e nesse período reencontrei um ex-namorado, o Ramon Dias, com quem tive um envolvimento. Marcus hoje persegue e ameaça de morte o Ramonh", finalizou.

O Portal Massa! entrou em contato com o prefeito Marcus Sarmento por meio das redes sociais para saber o que ele tem a dizer sobre as graves acusações feitas por sua ex-esposa, Larissa Sarmento, mas não houve resposta até o fechamento desta matéria.