Ex-ministra de Bolsonaro vai receber título de Cidadã Baiana | A TARDE

A presidente do Instituto Terra Firme, Flávia Peres Lima, vai receber nesta segunda-feira, 27, o Título de Cidadã Baiana da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A sessão especial para a outorga do título acontece às 10h, no Plenário Orlando Spínola. A homenagem foi proposta pelo deputado Vitor Azevedo (PL).

Flávia Peres Lima é ex-deputada federal e ex-ministra de Estado. Eleita em 2018, ocupou posições de destaque e inéditas para as mulheres. Foi presidente da Comissão Mista de Orçamento, presidente da Comissão do Bolsa Família, presidente da Comissão Externa de Combate à Violência Contra a Mulher e coordenadora da Frente da Renda Básica.

Como Ministra-Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, desempenhou papel fundamental na interlocução entre o Poder Executivo, Poder Legislativo, governadores e prefeitos. Sua participação ativa na elaboração de projetos estratégicos para o governo brasileiro que reflete seu comprometimento com o bem-estar e o progresso do país.

Instituto Terra Firme

Flávia é, atualmente, presidente do Instituto Terra Firme, que teve seu lançamento na Bahia no início de novembro. De atuação nacional, o projeto tem a missão abrangente de combate à fome e à insegurança alimentar, de promover incentivos à educação, empreendedorismo, esporte, arte, cultura, de combate à violência contra a mulher, e de preservação da biodiversidade.