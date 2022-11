Ex-oposição a Rui, PSC ajudará governo de Jerônimo, diz Heber Santana

Ex-deputado estadual e ex-vereador de Salvador, Heber Santana disse que a legenda da qual é presidente estadual, o Partido Social Cristão (PSC), ajudará o governo de Jerônimo Rodrigues (PT).



"Já temos uma importante participação no conselho político e na transição. É um sentimento muito especial para os cristãos. Vamos procurar usar um pouco da nossa história para ajudar no crescimento da Bahia", afirmou Heber na manhã desta quinta-feira, 17, durante evento com o governador Rui Costa (PT) no Lobato.

Jerônimo Rodrigues foi eleito governador da Bahia no segundo turno do pleito, em 30 de outubro, com aproximadamente 51% dos votos válidos. Seu adversário, ACM Neto (UB), que até este ano era aliado de Heber Santana, contou com aproximadamente 49% dos votos válidos.