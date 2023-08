Ex-prefeitos vão falar de experiências ao administrar Salvador

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), vereador Carlos Muniz (PSDB), anunciou na sessão ordinária da quarta-feira, 2, que a Casa irá discutir as experiências dos ex-prefeitos da capital baiana com o "Projeto Lembranças do Futuro de Salvador" – uma iniciativa que, segundo ele, visa o desenvolvimento da cidade tendo como base o seu passado e presente.

O primeiro encontro está marcado para o dia 9, às 15h30, após a sessão ordinária, e contará com a participação do convidado Mário Kertész, ex-prefeito de Salvador.

Em fala na Câmara, Muniz expressou o desejo de transformar a sessão ordinária em temática, com a presença de ex-prefeitos de Salvador compartilhando suas experiências de gestão da cidade.

Durante a sessão, o presidente também defendeu a necessidade de maiores investimentos em educação como forma de garantir um futuro mais promissor para o país.