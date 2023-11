Exclusivo! Ana Paula é dada como certa como vice de Bruno: "100%" | A TARDE

Cobiçada publicamente pelo Republicanos, a vaga de vice-prefeita na chapa encabeçada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) em 2024 deve continuar nas mãos de Ana Paula Matos (PDT). A informação foi obtida pelo Portal MASSA!, em conversas com aliados do prefeito.

Em contato com o MASSA!, um aliado de peso na costura do grupo político garantiu que em uma escala de 0% a 100%, a chance de Ana permanecer como vice é de 100%. A mesma fonte afirmou que os atributos e popularidade dela pesam na hora de Bruno montar a chapa.



Outro ponto citado por um dos aliados ouvidos é a força que Ana ganhou ao ser escolhida como candidata a vice de Ciro Gomes (PDT) na disputa pela presidência da República em 2022. O entendimento é que tirar um nome com respaldo nacional não seria uma boa estratégia.



A visita do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, na última quinta-feira, 9, também foi visto como um movimento para batizar a permanência da dobradinha no pleito do próximo ano.



Bruno tem evitado se aprofundar no assunto publicamente, e tem pregado que qualquer decisão política só deve ser tomada em 2024. Na quinta, 9, o prefeito comentou sobre o assunto.



“Não estou nem discutindo isso ainda, ainda nem decidir se sou candidato. Todos têm o direito de reivindicar, é reivindicação justa e legítima. No momento certo, após a decisão que eu venho a tomar, nós vamos sentar para dialogar e construir os entendimentos para primeiro vencer as eleições, depois garantir as conquistas todas que a cidade tem, que ela possa avançar ainda muito mais”, afirmou.