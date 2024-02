Fabíola Mansur celebra proibição de pistolas de água no Carnaval | A TARDE

A deputada estadual Fabíola Mansur (PSB) comemorou a regulamentação, nesta segunda-feira, 29, da lei que proíbe a utilização de pistolas de água nas festas populares de rua da Bahia, como é o caso do Carnaval de Salvador. De acordo com a parlamentar, o primeiro passo para o combate aos tipos de assédio na folia momesca foi dado, mas ainda é necessária uma conscientização maior da sociedade.

“É preciso que haja compreensão da sociedade civil — claro, teve ajuda do movimento de mulheres, do movimento social — de que não pode haver nenhum tipo de violência. E uma pistola é um tipo de assédio. Se não é não para um beijo, para um abraço não permitido e para as outras formas de violência psicológica, é também para pistolas d'água. Então, eu penso que é uma lei extremamente oportuna, mas é uma lei que precisa de um aprendizado”, analisou a parlamentar.

Fabíola ainda aproveitou para elogiar sua colega de Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), a deputada estadual Olívia Santana (PCdoB), que foi a autora da lei, regulamentada nesta segunda pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

“O primeiro passo foi dado, da autoria da deputada Olívia. O segundo passo é da aprovação unânime da Assembleia. O terceiro passo é a sanção do nosso governador, a quem parabenizo, com a presença aqui de todos os movimentos de mulheres. O quarto são as secretarias envolvidas, tanto a de Segurança Pública — que, nos portais, vai já impedir e recolher essas pistolas, e dar para catadores, para serem reciclados. Veja o significado também da gente fazer uma lei que demanda um aprendizado — e, depois, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, que também vai estar em campanha”, concluiu Fabíola.

A partir da regulamentação, as forças de segurança presentes nas festas populares ficarão autorizadas a recolher toda pistola de água encontrada com foliões e demais cidadãos do estado da Bahia. Os “brinquedos” serão encaminhados para cooperativas de reciclagem, especialmente aquelas lideradas por mulheres.