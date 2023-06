Fabíola Mansur defende unidade nas eleições municipais

Presente ao lançamento do São João da Bahia, a deputada estadual Fabíola Mansur (PSB) comentou as especulações acerca da candidatura do presidente da Conder, José Trindade, do seu partido, nas eleições municipais de Salvador, no ano que vem.

"Nós temos um grupo político. O interessante é tentar sair unificao com uma candidatura única, com apoio do governador Jerônimo, dos nossos senadores, nosso ministro, e isso é uma articulação política", disse Fabíola, que, no entanto, destacou as credenciais do companhiro de legenda.

"É claro que todo partido pleiteia ser cabeça de chapa e que bom que temos quadro, eu acho Trindade um bom quadro, tem feito um trabalho excep´cional na Conder, dialoga bem com a cidade, é um ex-vereador, então ele tem toda condição de ser esse quadro", avalizou a deputada.

Favbíola, no entanto, ponderou que outros nomes devem ser considerados, como o da deputada federal Lídice da Mata e do vereador Sílvio Humberto, também do PSB, a deputada estadual Olívia Santana (PC do B) e o federal Bacelar (PV). "O importante que tenhamos unidade para levar o projeto polítio vitorioso na Bahia para Salvador", elenca Fabíola, que defende o diálogo entre os diversos pré-canidatos.

Capital federal

Fabíola Mansur falou ainda sobre o prestígio que Salvador tem recebido do Governo Federal nos primeiros meses da gestão do presidente Lula. "Só falta Salvador voltar a ser a capital federal", brincou a deputada, que destacou a presença de 17 ministros e do próprio presidente Lula em diversas ocasiões, inclusive com lançamentos nacionais do Minha Casa, Minha Vida e da Lei Paulo Gustavo.

"É o prestígio da Bahia, aliado à força de Jerônimo, o carinho do presidente Lula, e essa parceria fortalece as políticas públicas de um governo democrático que vaui cuidar de gente. Um governo progressista", arrematou Fabíola.