Fábya Reis é confirmada como vice na chapa oposicionista | A TARDE

A secretária estadual de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), Fabya Reis (PT), foi confirmada, na tarde desta quarta-feira, 5, como pré-candidata a vice-prefeita de Salvador, na chapa que será encabeçada pelo atual vice-governador Geraldo Júnior (MDB).

O anúncio oficial aconteceu durante coletiva de imprensa na Casa Rosa, que fica no bairro do Rio Vermelho. Antes da confirmação da chapa de situação do governo Jerônimo Rodrigues (PT), diversos nomes chegaram a ser especulados, como o do vereador Sílvio Humberto (PSB) e a médica Ceuci Nunes (PT).

Também nesta quarta-feira, durante o evento, foi anunciado que o presidente da Companhia Baiana de Pesquisa e Minério (CBPM), o vereador Henrique Carballal (PDT), será o coordenador de campanha da chapa.

Além de Carballal, o superintendente da Defesa Civil, Heber Santana, também deixou o governo Jerônimo para trabalhar na campanha para a eleição municipal em outubro deste ano.

A coletiva contou com a presença de diversas autoridades e líderes políticos, além de representantes de diversos partidos e apoiadores.



