“Fechamos questão”, diz Hassan sobre apoio a Aline Peixoto no TCM

O deputado estadual Hassan (PP) disse que os parlamentares do seu partido na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) já definiram que os votos da legenda para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Município da Bahia (TCM/BA) serão da ex-primeira-dama Aline Peixoto.

“Já estamos aí nas vésperas das sabatinas que acontecerão na próxima semana, na terça e na quarta-feira, e teremos a votação da indicação da Assembleia Legislativa para o nome do Tribunal de Contas do Município. Nós do PP já fechamos questão e nós votaremos em apoio à ex-primeira-dama da Bahia, Aline Peixoto, por entender que ela reúne todas as condições que são exigidas e é de notório saber que ela tem larga experiência na vida pública, nos órgãos que ela já esteve à frente, desde o Hospital Geral de Ipiaú e também as Voluntárias Sociais”, argumenta o pepista.

O parlamentar explica ainda se a convergência dos votos da sua legenda seria um agrado ao Executivo baiano, após os deputados do PP voltarem para a base do governo estadual, e que, antes da candidatura de Aline Peixoto, o seu partido ainda não tinha um nome para defender para o TCM/BA.

“Nós nunca tivemos acordos anteriores, nós só nos reunimos a partir do final de janeiro e início de fevereiro, quando tomamos posse da Assembleia Legislativa e, desde esse momento, nós sempre nos reunimos para decidir quais as pautas, sempre a bancada muito unida, os seis deputados do PP, e nós entendemos realmente que atualmente ela será o melhor nome para compor os quadros do Tribunal de Contas dos Municípios”, aponta Hassan.