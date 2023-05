Federação com MDB, PSDB e Cidadania avança em junho, diz Baleia Rossi

O deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, durante participação de evento da legenda em Salvador nesta quinta-feira, 25, comentou em que estágios andam a conversa com o PSDB e o Cidadania para a formação de uma federação partidária entre as siglas. Segundo o parlamentar, o no próximo mês algo a respeito do agrupamento será concretizado.

“Nós estamos trabalhando pra que prospere. Agora é um diálogo que já acontece há algum tempo, desde a candidatura da Simone Tebet, que nós fizemos um uma coligação com partidos que se identificam, que têm convergências e que participam do centro democrático no nosso país. São conversas que estão avançando e acredito que, no próximo mês de junho, nós vamos tentar fazer isso virar algo mais concreto, mas o diálogo foi bom e estamos torcendo pra que a gente consiga avançar”, vislumbrou Rossi.

Nesse aspecto, sobre aparar as arestas em estados onde o PSDB e o MDB estão em capôs opostos, como é o caso da Bahia, Baleia Rossi disse que isso ainda não foi discutido, mas que o respeito as peculiaridades dos estados e municípios deverão ser respeitadas.

“A gente tá primeiro conversando sobre as convergências. As divergências nós vamos deixar pro segundo momento quando as coisas realmente se concretizarem. A gente do MDB tem uma tradição de respeitar muito os estados e os municípios. Aqui o Futuca é o nosso presidente do partido ao lado do Lúcio, ao lado de outros companheiros, têm tocado o partido, têm feito o partido crescer, temos secretários de estado, temos prefeitos, vice-prefeitos e a gente sabe que nada que é imposto, que é colocado de cima pra baixo dá resultado. O resultado vem quando a gente respeita a peculiaridade do estado, dos municípios e nós vamos manter essa postura”, prometeu.

Embates no Congresso

Ao Portal A TARDE, o deputado federal falou da situação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na relação com o Congresso. De acordo com ele, a gestão do petista teve avanços importantes na Câmara, a exemplo da votação expressiva a favor das novas regras fiscais.

“O governo do presidente Lula tem avanços importantes na Câmara. Esta semana mesmo, depois de muita especulação, muita gente que tinha dúvida sobre o resultado da votação da nova meta fiscal, vocês viram que o resultado foi muito positivo, mais de 360 votos a favor de uma meta fiscal, que é o conjunto de normas que nós estabelecemos pra dar responsabilidade fiscal, mas também ter responsabilidade social, que é a marca do governo”, avalia.

Ele destacou ainda que o MDB seguirá trabalhando na colaboração com o governo Lula, seja ocupando ministérios, quanto na atuação do Congresso.

“Eu sou otimista. Eu nunca trabalhei pelo quanto pior, melhor. Eu trabalho de maneira colaborativa. O MDB hoje tem três ministérios, tem a Simone Tebet, que é ministra do Planejamento, tem o Renan Filho, que é ministro dos Transportes, tem o Jader Filho, que é ministro das Cidades, e nós queremos que o Brasil avance, tanto é que nós votamos de maneira unida no marco fiscal e agora vamos trabalhar pela Reforma Tributária, que é a grande reforma que nós temos que discutir pra destravar a economia. O marco fiscal sinaliza pro futuro com responsabilidade e a Reforma Tributária dá perspectiva para a gente ter crescimento econômico, geração de emprego e renda. Agora nós vamos nos debruçar e vamos trabalhar firmemente por isso”.