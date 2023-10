Federação PT, PC do B e PV defende candidatura própria em Salvador | A TARDE

Em mais uma rodada de debates sobre o futuro político de Salvador, o Diretório Municipal do PT se reuniu na sede da silga com lideranças dos partidos que compõem a Federação Brasil Esperança, formada pelo PT, PCdoB e PV.

Estiveram presentes as presidentas do PT e PCdoB, Cema Moura e Aladilce Souza; os vereadores Tiago Ferreira e Arnando Lessa, do PT, e Augusto Vasconcelos (PCdoB), o vice-presidente do PCdoB, Jurandir Junior, e outras lideranças.

Neste novo encontro, que marcou o lançamento oficial da Federação em Salvador, foi reforçada pelos partidos "a importância da criação de uma frente partidária, com uma candidatura unificada para o Palácio Thomé de Souza nas eleições de 2024", de forma a atender "as reais necessidades da população através de um projeto político alinhado com o governo do estado e o governo federal".



"Nos últimos anos, liderado pelos governos Jaques Wagner, Rui Costa e atualmente por Jerônimo Rodrigues Salvador tem sido beneficiada com grandes obras na macromoblidade e na infraestrutura estrutura da cidade. Precisamos de uma gestão, na capital, alinhada com os projetos da Bahia e do Brasil, que seja parceira, e aproveite essa janela de oportunidade gerada pelos governos Lula e Jerônimo", afirma nota da Federação.



Entre os nomes apontados para a disputa eleitoral de 2024 estão o deputado estadual, líder da Federação, Robinson Almeida (PT), e a deputada Olivia Santana (PCdoB).



Um novo debate será realizado na próxima segunda-feira, dia 9/10, para discutir o fortalecimento da chapa de vereadores e o programa de governo.