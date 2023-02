Felipe Duarte pede qualificação e valorização dos professores

O deputado estadual, Felipe Duarte (PP), elogiou o governador Jerônimo Rodrigues (PT) pelas recentes entregas de novas unidades escolares, mas destacou a importância de uma requalificação dos projetos pedagógicos, valorização e qualificação do corpo docente na Bahia.

"O governador tem investido muito na construção de novas escolas e essa é uma atitude exemplar. Como ele é um homem que vem da Educação, tenho certeza de que ele entende a importância de se investir também na qualificação e valorização dos profissionais. Não basta somente construir escolas bonitas, é preciso manter os professores e todos os funcionários da Educação envolvidos no projeto", disse o deputado, na manhã desta terça-feira, 28, durante a reunião da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

O deputado justificou o pedido com a intenção de posicionar melhor a Bahia no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). "A Bahia precisa requalificar seus projetos pedagógicos para ranquear melhor no IDEB, então é preciso estar atento também à situação dos professores, coordenadores e demais profissionais que atuam no universo escolar. O corpo docente precisa se sentir motivado e responsabilizado pela educação das nossas crianças", finalizou.