Filho de vaqueiro, Jerônimo se veste a caráter para evento em Curaçá

Governador compareceu à festa e desfilou de cavalo, vestido de vaqueiro - Foto: Joá Souza | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) foi ao município de Curaçá neste domingo, 7, para participar da 71ª Festa dos Vaqueiros. No município, o gestor petista exaltou a cultura vaqueira, se vestiu a caráter, andou de cavalo e afirmou ter orgulho de suas raízes.

Em postagem nas redes sociais, Jerônimo lembrou que seu pai atuava como vaqueiro no município de Aiquara, onde nasceu, nas proximidades de Jequié, e usou sua origem como exemplo de que os baianos podem e devem sonhar com a realização de seus sonhos.

“Eu sei de onde vim e tenho orgulho das minhas raízes, e por isso, entendo o valor de cada conquista da nossa gente”, declarou o governador.

Pai de Jerônimo atuava como vaqueiro em Aiquara, município de origem do governador | Foto: Joá Souza | GOVBA

“O filho do vaqueiro se tornou governador, mas o nosso esforço é para que eu não seja a exceção. O nosso trabalho é para que toda baiana e todo baiano, independente da origem, possa realizar seu sonho e se tornar aquilo que quiser ser”, acrescentou Jerônimo.



A Festa dos Vaqueiros ocorre todo ano no primeiro final de semana de julho, tendo sido reconhecida em 2017 como patrimônio cultural imaterial do estado da Bahia. A primeira edição ocorreu em 1953, em meio às comemorações pela Independência do Brasil no estado, no dia 2 de julho.

“Filho de vaqueiro, sei o quanto uma homenagem como essa é significativa. Fico feliz por ser abraçado com tanto carinho por esse município para celebrarmos juntos a nossa cultura. A nossa Bahia é repleta de riquezas”, afirmou Jerônimo.