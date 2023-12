Flávio Matos é anunciado como pré-candidato a prefeitura de Camaçari | A TARDE

A menos de um ano para as eleições municipais, o sucessor para ocupar a cadeira do prefeito Elinaldo Araújo (União Brasil) foi anunciado nesta terça-feira, 12, pelo chefe do Executivo. Em coletiva de imprensa, no Vip Music Hall, o gestor lançou a pré-candidatura do presidente da Câmara de Vereadores, Flávio Matos.

Nas redes sociais, o vereador classificou o feito como uma “honra” ter sido o escolhido para figurar o posto de pré-candidato da base governista.

“Hoje me sinto ainda mais honrado com a confiança dada pelo meu grupo político para representar e seguir construindo a Camaçari do futuro! É com muita alegria que recebo a missão de ser pré-candidato a prefeito da nossa cidade, o compromisso só aumenta para continuar cuidando do nosso povo”, escreveu.

A cidade, localizada na Região Metropolitana de Salvador (RMS), contava também com o nome do vice-prefeito José Tude, para disputar a corrida eleitoral. No entanto, Matos apresentou melhor desempenho nas pesquisas internas feitas pelo município e acabou se consagrando para o posto.

O grupo do governador Jerônimo Rodrigues (PT), por sua vez, ainda não definiu oficialmente o candidato para o município. Na bolsa de apostas do gestor estadual, o nome do secretário estadual de Relações Institucionais, Luiz Caetano, vem sendo cotado para enfrentar o atual chefe do Legislativo de Camaçari nas urnas eletrônicas.