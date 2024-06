Geddel comemora “vírus da política” ter atingido filho de Luís Eduardo | A TARDE

O ex-ministro e ex-deputado federal, Geddel Vieira Lima (MDB), comemorou o fato de o nome de Luís Eduardo Magalhães Filho ter sido cotado, conforme O Carrasco desta semana, para liderar a oposição na Bahia, inclusive com uma possível candidatura ao Governo do Estado em 2026.

Segundo a coluna, o filho do deputado federal baiano de maior destaque no cenário nacional não negou a possibilidade, mas deixou um clima de suspense no ar. “Não estava no meu radar, mas confesso que de um tempo para cá, a política tem despertado algo muito bom em minha alma. Vou começar a discutir com meus amigos e com minha família”.

Para Geddel, Luís Eduardo Magalhães Filho foi “tocado pelo vírus da política” e aposta que o nome do empresário representa uma “renovação com a qualidade”.

“Essa é uma especulação do bem, Luís Eduardo tem as qualidades do pai: gentil, educado, tolerante e, sobretudo, cumpridor de compromissos. Fico feliz de ver esse jovem e competente empresário ser tocado pelo vírus da política. A Bahia merece uma renovação com a qualidade de Duquinho. Gostava muito do pai, gosto por demais do filho”, disse o emedebista nas redes sociais.

Publicações relacionadas