"Geraldo cresce em Itabuna, pois é fiel à base", diz Lúcio Vieira Lima

O presidente de honra do MDB e ex-deputado, Lúcio Vieira Lima, destacou o crescimento do ex-prefeito de Itabuna, Geraldo Simões, em pesquisas realizadas no município, visando as eleições municipais de 2024.

Confiante em uma união da base no município, Lúcio destacou ao Portal A TARDE, a importância de uma base fortalecida, com respeito em relação as decisões do governador Jerônimo Rodrigues (PT), discutindo sempre em conjunto as possibilidades de prováveis nomes para candidaturas municipais ou estaduais.

"Jerônimo nunca declarou apoiar uma candidatura de A ou B dentro da base. Geraldo Simões faz parte da nossa base, assim como Augusto Castro também é, porém o pessoal do atual prefeito, como o secretariado, por exemplo, nas eleições de 2022, nomes da gestão de Augusto apoiaram Neto e Bolsonaro.

E emendou:

"Que fidelidade é essa com a base do governador Jerônimo Rodrigues?

O ex-prefeito Geraldo Simões, que dentro da base também deve disputar a vaga para uma provável candidatura à gestão de Itabuna, disse ao Portal A TARDE, que está otimista com o cenário atual.

"Com as palavra de Lúcio e os números apresentados em consultas locais, causou repercussão na cidade. Vou continuar o trabalho, visitando as pessoas, tratando dos assuntos mais urgentes para uma possível futura gestão e também conversando com o MDB. Essa é uma parceria que deu certo na Bahia e muito importante para Itabuna", afirmou.