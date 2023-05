Geraldo Jr. abre o jogo sobre Zé Trindade para prefeitura de Salvador

O vice-governador Geraldo Júnior (MDB) esteve presente nesta quinta-feira, 25, no evento Bandeiras e Caminhos, que tem o objetivo de discutir políticas públicas e levar novas lideranças para fazerem parte da sigla.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o vice-governador destacou lideranças aliadas do Partido dos Trabalhadores (PT) visando as eleições para a prefeitura de Salvador, que será realizada no ano que vem.

"Nós temos grandes nomes da política. Vocês podem deixar como registro que nós temos um nome, pelo simbolismo que tem na cultura, do que está fazendo pela cultura nacional e está reverberando. Nós temos um grande nome que é a ministra Margareth Menezes. É mulher, é negra, inteligente, determinada, com força e com determinação. Nós temos o nome da vereadora Maria Marighella, nós temos Vilma Reis, que teve uma votação expressiva. Nós temos o nome da deputada Olívia Santana, Lídice da Mata, referências na política", disse Geraldo.

Sobre o presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), José Trindade, ele destacou que o possível candidato poderia ser um bom gestor, mas que ainda não faz parte do PT.

O nome de Zé Trindade, ventilado também como pré-candidato, reúne as condições como gestor. Ele não está no Partido dos Trabalhadores, me parece que ele é filiado ao partido PSB. Ele foi vereador dessa cidade por dois mandatos e reúne todas as condições para disputar uma eleição aqui em Salvador", pontuou o vice-governador.