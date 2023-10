Geraldo Júnior diz que definição de candidatura é "no tempo de Deus" | A TARDE

O vice-governador Geraldo Júnior, pré-candidato do MDB à Prefeitura de Salvador, afirmou nesta quarta-feira, 11, que aguarda a definição em relação ao nome que representará a base do Governo do Estado na capital baiana.

Segundo Geraldo, o conselho político do governador continua se reuindo e alinhando os ponteiros para a definição não só sobre Salvador, mas de outras cidades da Bahia de interesse direto da base governista.



"Sou jovem, tenho paciência e estou gostando de ser vice-governador. E aceitaria essa missão se fosse de convocação. Fui vereador, presidente da Câmara Municipal, su um homem de desafios. Aceitei o desafio em 2022 quando poucos acreditavam. E nós fomos à vitória. Então, vamos aguardar o tempo certo e o conselho político continua se reunindo", disse.



"O nosso tempo é muito diferente do tempo de Deus. No começo do ano de 2022 eu imaginei ser candidato a deputado federal. Me elegi vice-governador e fiz meu filho deputado estdual. Quando falo fiz, foi a população que votou, o grupo político que apoiou e ele foi o terceiro mais votado na capital. O desenho acho que até o final de outubro ou começo de novembro o governador e o conselho político decidirá não só sobre aqui em Salvador, mas sobre os outros centros urbanos. Vamos ter dentro do nosso grupo político a disputa política nos 417 municípios", completou Geraldo.