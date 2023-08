Geraldo Simões e MDB encaminham aliança visando 2024 em Itabuna

A disputa pela prefeitura de Itabuna em 2024 promete dar o que falar. Em reuniões durante a semana, o PT e o MDB encaminharam uma aliança visando as eleições do próximo ano no município grapiúna, com declaração de intenções firmada entre os ex-deputados federais Lúcio Vieira Lima (MDB) e Geraldo Simões (PT).

“Estou conversando com você porque você tem história em Itabuna, porque você sempre mostra obra em Itabuna, porque você, quando foi deputado, brigava por Itabuna — eu acompanhei isso”, disse Lúcio, direcionado a Geraldo Simões.

“Você tem a experiência de quem foi prefeito. Você conhece cada canto e recanto de Itabuna, Geraldo. Então, por isso, que você merece o meu respeito. Pela sua história, pelo que você representa para a política de Itabuna, pela nossa amizade. E a certeza de que, se eventualmente, nós fizermos uma parceria, será uma parceria sadia e que vise o benefício de Itabuna”, complementou Lúcio Vieira Lima.

Pré-candidato à prefeitura de Itabuna, Geraldo Simões já governou a cidade entre 2001 e 2004. Ele também foi deputado federal por três mandatos: primeiro, assumiu uma cadeira na Câmara em 1999, renunciando em 2000 ao ser eleito prefeito; depois, por oito anos, entre 2007 e 2015.

“É a certeza de que você vai ter aqui secretários da base de Jerônimo a trabalhar também por Itabuna, quer seja com um prefeito do MDB, quer seja com Geraldo Simões. Tanto você quanto o MDB trabalharam pela eleição de Jerônimo. Então nós ficamos à vontade para eu chegar e dizer: eu apoio Geraldo Simões”, concluiu Lúcio.

A pré-candidatura de Geraldo Simões é um problema para o prefeito Augusto Castro (PSD), que deve tentar a reeleição, e para o governador Jerônimo Rodrigues (PT), que tem pedido insistentemente a construção de candidatura única de sua base aliada em casa município baiano.