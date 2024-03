Gildásio Rocha é nomeado diretor financeiro do Inmetro | A TARDE

Em cerimônia de posse realizada na sede do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), em Xerém-RJ, na quarta-feira, 21, Gildásio Rocha assumiu o cargo de diretor administrativo e financeiro da autarquia federal.

Gildásio é baiano, graduado em Administração Pública pela Universidade Regional da Bahia (UNIRB). É especialista em Planejamento Urbano e Gestão de Cidades pela Universidade de Salvador (UNIFACS) e possui formação em Metrologia, e também é radialista.

Essa é a primeira vez que um baiano assume um cargo de diretoria no Inmetro. Com mais de 25 anos de experiência na gestão pública, Gildásio tem atuações tanto no poder Executivo quanto no Legislativo, além de uma sólida trajetória na iniciativa privada.

Ao longo da sua trajetória exerceu diversos cargos de destaque, onde foi diretor técnico e também diretor de regulação de mercado do Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro); diretor-geral da Agência de Regulação de Serviços Púbicos de Energia, Transporte e Comunicação da Bahia (Agerba); subsecretário e diretor-geral de Gestão de Pessoas da Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Salvador; diretor Administrativo da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia; assessor de Planejamento e Gestão (APG) da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia; dentre outros cargos.



Também foram empossados, os novos diretores, Marcelo Luís Figueiredo Morais, no cargo de diretor de Metrologia Legal (Dimel); João Nery Rodrigues Filho (DConf), no diretor de Avaliação da Conformidade.