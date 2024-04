Gleisi Hoffmann participa de ato em defesa da democracia em Salvador | A TARDE

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, desembarcou em Salvador neste sábado, 23, para participar do ato em defesa da democracia. Além de Salvador, outros políticos de esquerda se mobilizaram em todo o Brasil pelo ato. Na capital baiana, o evento aconteceu no Pelourinho.

Na ocasião, a petista defendeu que a democracia brasileira deva ser preservada continuamente e destacou que é preciso estar atento para que não ocorram novas tentativas de golpe.

"E para a gente relembrar o que foi 64 para a gente nunca mais ter ditadura no Brasil. Acho que a luta pela democracia é essencial no nosso campo, sem democracia a gente não tem conquistas, a gente não tem espaço para luta, para a fala. E também para relembrar os atos recentes, porque a nossa democracia foi atacada. O governo de Bolsonaro foi um governo que atacou o tempo inteiro a democracia, e quando o presidente Lula se elegeu criaram uma ofensiva", disse Gleisi, ao se referir à tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023 e criticar duramente os pedidos de anistia aos responsáveis.

A mobilização foi promovida para reafirmar a proteção à democracia e pedir a não anistia aos responsáveis pelas tentativas de golpe no Brasil em janeiro de 2023, após a eleição do presidente Lula, além de relembrar os 60 anos da ditadura militar no país.



Sobre os pedidos de anistia, o deputado federal pelo PT, Valmir Assunção, destacou que os ataques às sedes dos três poderes foram planejados.

"Acredito que quem participou que foi identificado, quem dirigiu, quem participou indiretamente, quem financiou, essas pessoas estão sendo julgadas, estão sendo condenadas. Não cabe à Câmara Federal fazer um projeto de anistia para essas pessoas".

Também estiveram presente no ato, os seguintes políticos e autoridades públicas: a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho; a secretária estadual de Assistência e Desenvolvimento Social (SEADES), Fabya Reis; a deputada estadual Olívia Santana (PCdoB), a vereador de Salvador, Marta Rodrigues e outros.