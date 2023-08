Gleisi Hoffmann revela que Lula participará das eleições em Salvador

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann revelou nesta sexta-feira, 25, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai participar da campanha eleitoral em Salvador, assim como esteve presente no pleito estadual do ano passado, considerado divisor de águas para vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT).

"Tenho certeza que o presidente Lula vai estar junto conosco nessa caminhada. Ele não não vai se furtar não. Ele tem estimulado muito pra que a gente faça essa política de alianças e a gente possa progredir".

Em Salvador, o diretório municipal petista decidiu consagrar o nome do deputado estadual Robinson Almeida para enfrentar o pretenso candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil). O nome do parlamentar ainda será analisado pelo conselho político, comandado pelo chefe do Executivo baiano.

Hoffmann ainda defendeu a retomada do protagonismo do PT em Salvador, que por sua vez, nunca ocupou a cadeira do Palácio Thomé de Souza. No entanto, a chefe nacional da sigla pondera que não é prioridade da legenda ter candidatura em todas as capitais.

"Tenho certeza que a gente vai fazer uma belíssima campanha aqui em Salvador. Vamos retomar o protagonismo e vamos governar essa cidade", disse à imprensa.

"Não, nós estamos discutindo, onde nós pudemos ter, ter viabilidade, ter condições de formar aliança, nós vamos fazer. Claro que nós temos uma federação composta por três partidos, temos que conversar com esses partidos", frisou.

Nesta sexta-feira, a chefe nacional da legenda desembarcou na capital baiana para comandar o encontro territorial partidário, que acontece em um hotel, localizado no bairro da Barra.