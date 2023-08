Gleisi Hoffmann vem à Bahia em julho para reunião do PT Bahia

A presidente do PT nacional, Gleisi Hoffmann, virá a Salvador no dia 29 de julho para participar da próxima reunião do Diretório Estadual do partido. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pela diretoria da sigla.

Uma fonte ouvida pela reportagem revelou que dentre os temas a ser tratado pela dirigente petista é a eleição 2024 nas cidades baianas de maior interesse do PT, como Vitória da Conquista, Camaçari e Feira de Santana, além da estratégia a ser adotada pelo partido em Salvador.