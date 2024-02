Governador aponta confiança em união de PT e MDB em Conquista | A TARDE

Enquanto o deputado federal Waldenor Pereira (PT) e a vereadora Lúcia Rocha (MDB) mantêm firmes e fortes as suas pré-candidaturas à prefeitura de Vitória da Conquista, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) segue apostando na unidade de sua base política para as eleições na cidade do sudoeste baiano.

Perguntado nesta quinta-feira, 1º, sobre a possibilidade de sua base se dividir no terceiro maior município do estado, Jerônimo respondeu com confiança sobre a unidade do grupo e afirmou que segue trabalhando para que Waldenor e Lúcia componham uma só candidatura à prefeitura conquistense.

“Eu vou trabalhar e ainda guardo a esperança no coração de que a gente unifique, para trabalharmos juntos. A consequência de saírem duas chapas é da política. Eu vou entender se não der. Mas eu estou confiante de que a gente vai conseguir juntar”, disse o governador.

“O PT foi lá [em Vitória da Conquista], fez o encontro da Estadual lá, e a gente recebeu a possibilidade e a tranquilidade que nós estamos tendo no município para a gente poder construir isso. Eu tenho certeza que a gente vai juntar, não tenho dúvidas”, acrescentou Jerônimo.

Além das pré-candidaturas de Waldenor e de Lúcia, Vitória da Conquista tem também a opção da prefeita Sheila Lemos (União Brasil), pré-candidata à reeleição. A atual mandatária municipal assumiu definitivamente o posto em março de 2021, após o falecimento do então prefeito reeleito Herzem Gusmão Pereira.