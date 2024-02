Governador assina isenção fiscal de parque aquático em Costa do Sauípe | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou nesta segunda-feira, 19, a concessão de isenções fiscais ao grupo Aviva, empresa responsável pelo complexo hoteleiro Costa do Sauípe, em Mata de São João. O benefício tributário tem a intenção de facilitar a importação de equipamentos para a instalação de um novo parque aquático no local.

De acordo com o CEO da Aviva, o empresário goiano Alessandro Cunha, o grupo deve investir R$ 350 milhões no novo parque aquático, O Hot Park Baía das Tartarugas, que deve ser entregue até 2027 e terá seu tema voltado para a reprodução de tartarugas marinhas, assunto caro à região da Costa dos Coqueiros.

Além do equipamento de lazer, o contrato também prevê um retrofit, que é a modernização de estruturas antigas, do Hotel Premium Sol. O projeto prevê a revitalização dos 256 apartamentos do prédio, preservando a arquitetura original. De acordo com a Aviva, R$ 77 milhões serão investidos e é esperado que o Premium Sol reabra já no próximo verão.



“Serão investidos R$ 1,2 bilhão nos próximos cinco anos. Desses, R$ 870 milhões são exclusivos em Sauípe. E, quando a gente desdobra um pouco de Sauípe, grande parte desse valor é o investimento no parque aquático, que serão R$ 350 milhões. O restante passa para a renovação dos ativos hoteleiros, construção da central de produção de alimentos e melhora de toda a infraestrutura”, explicou Alessandro Cunha, em entrevista exclusiva ao portal A TARDE.

Jerônimo ouve o CEO da Aviva, Alessandro Cunha | Foto: Feijão Almeida | GOVBA

Depois de pronto, o parque aquático deverá empregar 430 pessoas de forma direta, com preferência para os trabalhadores locais, dos municípios de Mata de São João, Camaçari e Dias D'Ávila, além de gerar outros 1720 empregos indiretamente, conforme avaliação da Aviva.



“A primeira coisa é a geração de renda e distribuição. E a gente vai privilegiar sempre a população aqui do entorno. Outro ponto importante é que esse público, que a gente recebe aqui, vai consumir nos destinos. Fora a riqueza que se traz através de clientes que vêm de outros estados consumir os produtos aqui. A gente vê isso muito. A gente viu esse desenvolvimento acontecer na inauguração de Sauípe. Sauípe como destino alavancou os demais projetos da região e a gente acredita que o parque será essa terceira onda de desenvolvimento Litoral Norte, trazendo cada vez mais riqueza para essa região”, analisou o CEO da Aviva.

Em uma conversa, Cunha ouviu do governador Jerônimo a disposição do governo da Bahia em ajudar a capacitar os moradores da região para trabalhar nos novos empreendimentos que devem ser levantados em Sauípe. A parceria visa gerar renda para as comunidades que cercam o complexo hoteleiro.

“O governador se dispôs, junto com a Secretaria de Educação, para que a gente possa qualificar a força de trabalho regional. Para a gente, é super importante isso. A gente vai começar a conversar e ver quais são as qualificações necessárias de camareiros, cozinheiros, profissionais de limpeza e assim por diante, todas as vagas que nós vamos gerar. E, a partir daí, a gente vai, junto com o estado, criar as oportunidades de desenvolvimento. E fica garantido o seguinte: ele faz o treinamento e a gente contrata”, prometeu Alessandro Cunha.

Jerônimo também comemorou a parceria com a Aviva e se mostrou otimista com as consequências dos novos investimentos privados no complexo hoteleiro de Costa do Sauípe. Segundo ele, a concessão de isenções fiscais visa garantir que a Bahia ganhe ainda mais em turismo.

“Realmente, o projeto é muito bonito. Nós teremos o maior parque aquático. Quem conhece, sabe o quanto é lindo lá em Goiás [a Aviva tem um empreendimento no mesmo modelo em Rio Quente-GO]. E aqui nós teremos o primeiro parque aquático. É uma alegria muito grande. Novamente, mais empregos gerados e a marca da Bahia no turismo fortalecida”, comentou o governador.

O decreto garantindo a isenção fiscal para a Aviva construir o novo parque aquático em seu complexo hoteleiro na Costa do Sauípe deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta terça-feira, 20.