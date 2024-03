Governador atua para levar novo campus do IFBA à periferia de Salvador | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) revelou nesta quarta-feira, 13, que tem atuado para que o novo campus do Instituto Federal da Bahia (IFBA) em Salvador seja instalado na periferia da cidade. O Subúrbio Ferroviário e bairros populares do miolo soteropolitano, como Cajazeiras e Castelo Branco, foram citados pelo gestor estadual.

A fala do governador acontece um dia depois do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciar a criação de oito novos campi do IFBA no estado, sendo que um deles será instalado em Salvador. A novidade já havia sido adiantada pelo portal A TARDE na última segunda-feira, 11.

“Nós estamos discutindo, tanto com os institutos quanto com as universidades estaduais e federais, a possibilidade de que o Subúrbio, Cajazeiras ou Castelo Branco possam receber um instituto desses. A gente, às vezes, acha que a Federação, para quem vai para a UFBA, é ali [perto]. Ou, para ir ao Cabula [na Uneb], é ali. E a gente sabe a dificuldade da mobilidade”, contou Jerônimo, durante entrevista à imprensa na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Na avaliação de Jerônimo, além da proximidade maior de alunos menos abastados, a ida de um campus do IFBA para a periferia de Salvador poderia mexer com o ânimo de moradores desses bairros, que se sentiriam mais valorizados.

“Quando chega um instituto desses em um bairro importante, como no Subúrbio, Cajazeiras ou Castelo Branco, a gente vai levar para aquele ambiente uma autoestima. Bairros que chegam a ser maiores que municípios do interior”, analisou o governador.

Perguntada pelo portal A TARDE na tarde desta quarta sobre o tema, a secretária estadual de Educação, Adélia Pinheiro (PT), afirmou que ainda não tem informações sobre o local em que deve ser instalado o novo campus do IFBA na capital. O Ministério da Educação (MEC) ainda não deu detalhes acerca das localidades escolhidas em cada cidade.