Governador autoriza início das primeiras obras do Novo Pac na segunda | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) vai autorizar, na próxima segunda-feira, 5, o início das primeiras ações do Novo PAC (Programa de Aceleração e Crescimento) do governo Lula (PT) na Bahia. A intervenção contemplará a região da Cidade Baixa, em Salvador, com obras de micro e macrodrenagem das Bacias da Baixa do Bonfim/Boa Viagem e de Massaranduba, a fim de solucionar os alagamentos recorrentes devido às chuvas.

Com o novo PAC, os bairros do Uruguai, Massaranduba, Roma, Mares, Boa Viagem, Caminho de Areia, Vila Ruy Barbosa e Jardim Cruzeiro serão contemplados com espaços de lazer comunitário, urbanização e sistemas de esgotamento sanitário, além de melhorias na sinalização viária. As obras serão de responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur).