Governador da Bahia decreta feriado ao Servidor Público na segunda

Governador Jerônimo Rodrigues - Foto: Fernando Vivas/GOVBA

O Governador Jerônimo Rodrigues (PT) decretou a suspensão do expediente nas repartições públicas estaduais na próxima segunda-feira, 28, em celebração ao Dia do Servidor Público Estadual.

No documento de anúncio, o gestor do estado detalhou que pode haver ressalvas aos serviços essenciais com prestação que não admita interrupções, como os da área da saúde, educação, transporte, segurança, entre outros.

Instituído no governo de Getúlio Vargas, o Dia do Servidor Público Federal não é considerado feriado nacional no Brasil, no entanto, é uma data classificada como ponto facultativo, ou seja, as atividades nesse dia não são obrigatórias para certos grupos.

Antecipação de salários

Na quarta, Jerônimo anunciou nas redes sociais a antecipação do pagamento dos salários dos servidores baianos para o dia 28 de outubro, data comemorativa da categoria. Cerca de 280 mil pessoas serão beneficiadas pela ação.

“Com muita alegria, venho anunciar que, no Dia do Servidor Público, 28 de outubro, vamos antecipar o pagamento do salário para mais de 280 mil servidores, aposentados e pensionistas. É uma forma de agradecer e reconhecer o trabalho de quem faz a Bahia crescer todos os dias”, afirmou Jerônimo.

Prêmio

Também em homenagem ao dia do servidor público, a Secretaria da Administração do Estado (Saeb) vai realizar o Prêmio Servidor Cidadão, no dia 24 de outubro, no antigo prédio da Flem (atual Seap), no Centro Administrativo da Bahia (CAB). A premiação é mais uma ação de valorização e reconhecimento dos servidores estaduais.



O prêmio distribui R$ 42 mil em dinheiro para servidores que desenvolvem ações ou projetos, em caráter voluntário, com o intuito de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população e para aprimoramento da prestação dos serviços públicos.

A premiação vai pagar R$ 10 mil para o primeiro lugar; R$ 7 mil para o segundo; R$ 5 mil para o terceiro; R$ 3 mil para o quarto; e R$ 2 mil para o quinto lugar. Os classificados entre o sexto e o décimo lugares recebem um prêmio de R$ 1 mil cada, a título de menção honrosa.