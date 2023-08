Governador determina investigação firme da morte da Mãe Bernadete

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) determinou que haja uma "investigação firme" da morte da líder quilombola Mãe Bernadete, morta a tiros na noite de quinta-feira, 17, na cidade de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador.

Mãe Bernadete foi morta por criminosos que invadiram o terreiro da comunidade Quilombo Pitanga dos Palmares, fizeram familiares reféns e a executaram.

Ela é mãe de Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, mais conhecido como Binho do Quilombo, assassinado há quase seis anos, no dia 19 de setembro de 2017.

"Recebi com pesar e indignação a notícia do falecimento de Mãe Bernadete, uma amiga e grande liderança quilombola da Bahia. Determinei que as Polícias Militar e Civil desloquem-se de imediato ao local e que sejam firmes na investigação", escreveu o governador nas redes sociais, lamentando o ocorrido.

Jerônimo também pediu que os secretários Felipe Freitas, de Justiça, Ângela Guimarães, de Promoção da Igualdade Racial, Marcelo Werner, da Segurança pública, e Fabya Reis, de Assistência e Desenvolvimento Social, que segundo ele, estão empenhados no acompanhamento do caso e no apoio necessário à família e à comunidade.

"Deixo aqui meu compromisso na apuração das circunstâncias e um abraço, tanto de minha parte, quanto de Tatiana, à família e à comunidade. Não permitiremos que defensores de direitos humanos sejam vítimas de violência em nosso estado", pontuou o governador.

