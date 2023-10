Governador diz que 'acompanha de perto' queda do FPM

Em meio às cobranças dos prefeitos após o registro de mais uma queda no Fundo de Participação dos Municípios (FPM), o governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou nesta sexta-feira, 22, que o presidente Lula (PT) vem reunindo esforços para solucionar o problema dos gestores municipais, dentre eles, a redução real da taxa de juros no país a fim de aumentar as receitas. Jerônimo também disse que acompanha "de perto" a queda das receitas municipais.

"Lula está apertando o Banco Central para ver se ele consegue ter uma uma ação concreta, por exemplo, na redução dos juros. Quando os juros tem esses valores muito alto, a captação do crédito pra investir, fazer negócio, pra gerar renda, para circular a economia se prejudica", iniciou o governador.

Jerônimo ainda frisou que o anúncio do presidente Lula (PT) em manter o mesmo valor do FPM do ano passado, "dar conforto e segurança" aos prefeitos.

"Lula nos garantiu que um projeto de lei, que já passou na Câmara e está indo para o Senado, uma compensação, uma devolução, um repasse da documentação de orçamento a compensação das receitas e o próprio Lula disse que nenhum estado receberá a menos do que recebeu o ano passado. Portanto, é o conforto da segurança", pontuou.

Nesta sexta, 22, a União dos Municípios da Bahia (UPB) emitiu uma nota sobre a crise financeira enfrentada pelos municípios. De acordo com a nota, até o momento, duas das três parcelas do repasse para o mês apresentaram o montante 24,43% menor em comparação ao mesmo período de 2022.

No início do mês de outubro, os gestores do Norte e Nordeste estão se mobilizando para reivindicar a União soluções efetivas para a queda das receitas dos seus respectivos municípios, em Brasília.

Conforme o chefe do Executivo estadual, os estados também estão sendo prejudicados com a queda da arrecadação do FPM. "Arrecadamos menos, as despesas se mantém no mesmo patamar".