Governador entrega novas escolas no interior do estado

A cidade de Acajutiba, no Litoral Norte, recebeu o governador Jerônimo Rodrigues, neste sábado 13, para uma série de entregas nas áreas de educação, saúde e mobilidade. A agenda foi iniciada com as inaugurações do Colégio Estadual de Tempo Integral Antônio da Costa Brito, que passou por obras de ampliação e modernização, da Escola Municipal Professora Maria Esperança Lopes de Andrade, na sede, e da Escola Municipal de Tempo integral João Alves, no distrito de Marambaia.



"Nós iniciamos fazendo aquilo que eu tanto gosto, entregando três escolas. Duas novas praticamente, com ampliação, e é coisa que a gente faz com muito carinho", celebrou Jerônimo Rodrigues. Na ocasião, também foram entregues um ônibus escolar rural, uma ambulância, um campo society com academia de saúde e pavimentações em distrito, entornos de praças e em trecho da Rodovia BA-233, que também vai receber projeto para construção de acostamento. "Entregamos pavimentação em parceria com o Governo Federal. Esse asfalto que estamos aqui em cima é parceria com o Governo Municipal. E alguns anúncios de mais investimento para a educação, de mais investimentos para a saúde. E eu quero, portanto, dizer que é um dia muito especial para mim", completou.

A ampliação, com modernização, do Colégio Estadual de Tempo Integral Antônio da Costa Brito teve o valor de quase R$ 9,5 milhões. A unidade, considerada de grande porte, agora conta com 10 salas de aula climatizadas, teatro com 176 lugares, restaurante com 160 lugares, campo de futebol society, quadra poliesportiva coberta, vestiário, biblioteca e 3 laboratórios. Serão atendidos 1.500 alunos nos três turnos, como Natanael Barbosa, do 2º ano e jovem ouvidor do colégio. Para ele, a estrutura possibilita uma melhor convivência entre os estudantes e também condições adequadas para continuar aprendendo. “Vai me ajudar bastante. Vai ajudar nossos estudantes, nossos colegas muito. Eu acredito, realmente, que essa transformação que foi feita aqui vai impactar a gente para sempre. A educação melhorou, com certeza”, comentou o estudante.

O governador participou da inauguração da Escola Municipal de Tempo Integral João Alves, uma parceria da prefeitura local com a Secretaria da Educação do Estado (SEC). O recurso destinado para esta escola foi de R$ 3,9 milhões, do governo baiano, com contrapartida da prefeitura. A unidade fica no distrito de Marambaia. As duas gestões mantêm convênio para obras de construção e reforma de seis escolas e creches. Durante as entregas, a secretária da Educação, Rowenna Brito, destacou a importância deste trabalho colaborativo para melhoria do ensino baiano. “É a festa da educação. Regime de colaboração forte, porque a educação precisa ser construída a muitas mãos e hoje a gente entrega aqui, com muita alegria, todas essas obras para continuar fazendo a educação da Bahia a melhor educação do Brasil”.

No campo da educação ainda foi inaugurada a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental 2 - Professora Maria Esperança Lopes de Andrade, na sede. Foi entregue um ônibus escolar rural para Acajutiba. O veículo, no valor de R$ 361 mil, tem capacidade de transportar com segurança e rapidez 29 estudantes, por viagem, que moram em comunidades mais afastadas do Centro da cidade.

Infraestrutura

Dando sequência ao projeto de melhoria da qualidade na mobilidade no interior baiano, foi entregue a restauração da pavimentação na BA-233, no trecho de quatro quilômetros da travessia urbana de Acajutiba. O trabalho realizado pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) contou com o orçamento de R$ 4,5 milhões.

Os moradores do bairro Bedo Ferreira foram beneficiados com o calçamento de diversas ruas, em paralelepípedo. A obra, realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), através da Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), teve recurso da ordem de R$ 2,3 milhões.

Foi dada por entregue a pavimentação asfáltica nos entornos das Praças Aquinoel Borges, Rui Barbosa e Duque de Caxias, na sede. O município também recebeu da gestão estadual, por meio da Secretaria da Saúde (Sesab), uma ambulância que irá reforçar o transporte de pacientes. O veículo, do tipo van, custou R$ 279 mil. Na ocasião, a Sesab foi autorizada a celebrar convênio com o município para construção de duas Unidades Básicas de Saúde (UBS), sendo uma na Comunidade de Bedo Ferreira e outra na praça Duque de Caxias.

Outras Autorizações

A Seinfra foi autorizada a construir o acostamento num trecho de 1,4 quilômetros da BA-233, na comunidade Marambaia.

A SEC recebeu o sinal positivo para construir um auditório e quadra poliesportiva na Escola Municipal Maria Esperança

Já a Conder foi autorizada a construir o portal de entrada da cidade.

Jerônimo ainda participou da entrega de um campo society e uma praça no bairro Saturnino de Menezes, na sede.