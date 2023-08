Governador prevê nova licitação do VLT de Salvador em até 20 dias

Depois da rescisão do contrato do governo da Bahia com o consórcio Skyrail para a construção do VLT do Subúrbio, em Salvador, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) já passou a vislumbrar uma nova licitação para viabilizar o empreendimento sobre trilhos na periferia da capital baiana.

De acordo com o petista, a rescisão do contrato com o consórcio chinês do qual faz parte a montadora de carros elétricos BYD não influencia nas negociações para a instalação, por parte da empresa automobilística, de fábricas do Polo Industrial de Camaçari. Além disso, a decisão de romper o acordo contratual teria passado por um diálogo com o Tribunal de Contas do Estado (TCE).

“A gente trata, a gente observa, da forma como o Tribunal de Contas observou. Tive uma reunião com o presidente [do TCE, Marcus] Presídio em Brasília, para a gente encontrar uma saída, já dialogada inclusive com o Tribunal de Contas”, contou o governador, durante evento de lançamento do novo Hospital 2 de Julho, na orla da Barra, em Salvador.

A previsão de Jerônimo é que, em até 20 dias, sejam concluídos os trâmites burocráticos prévios e o governo lance um novo edital de licitação, para construir o VLT do Subúrbio, em substituição ao antigo trem que ocupava a região.

“Nós estamos em cima para que dentro desses próximos 15 ou 20 dias, a gente tenha um parecer favorável, para a gente soltar a licitação e aí a gente ter de volta a expectativa do nosso VLT em Salvador”, previu Jerônimo.