Governador ressalta relação entre Poderes e fortalecimento da Democracia

A solenidade marcou a reabertura dos trabalhos legislativos em 2025 - Foto: Feijão Almeida/GOVBA

A mensagem anual do Executivo estadual foi proferida ao Parlamento pelo governador Jerônimo Rodrigues, nesta quarta-feira, 5, durante a Sessão Solene de Instalação da 3ª Sessão da 20ª Legislatura realizada na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A solenidade marcou a reabertura dos trabalhos legislativos em 2025.

Durante o discurso, Jerônimo destacou a importância da relação institucional entre os Poderes e ressaltou que a Assembleia Legislativa tem um papel fundamental na interlocução com a sociedade. Segundo ele, as galerias da Casa, frequentemente, refletem as demandas populares, o que fortalece a democracia e a autonomia do Legislativo.

“Além de agradecer à Assembleia pela relação harmônica e produtiva em 2024, venho hoje apontar números no fortalecimento das políticas públicas e na relação com o Governo Federal e os municípios. Meu primeiro projeto enviado a esta Casa será um projeto de alfabetização, pois ainda enfrentamos grandes desafios nesse tema. Espero que os deputados estaduais promovam um grande debate em torno desse esforço”, afirmou o governador.

| Foto: Feijão Almeida/GOVBA

Sobre as ações de governo, Jerônimo Rodrigues reafirmou seu compromisso com políticas voltadas ao combate à fome, segurança pública, saúde, infraestrutura e ao incentivo à cultura e ao esporte, apontando essas áreas como prioridades para 2025.

“Quem vem do povo como eu e teve a oportunidade dada por esse próprio povo de administrar um Estado da complexidade da Bahia necessita estar atento às demandas, às expectativas e às aspirações de nossa gente. Caminhar nesse sentido é ter uma atitude sensível de escuta para com as pessoas, sobretudo aquelas dos segmentos mais vulnerabilizados. É saber ter ouvidos atentos para os grupos, para as organizações, para os movimentos populares e suas lideranças que ajudam a formular as esperanças da vida social. É saber, também, ouvir as várias representações dos mais diversificados setores, sejam empresariais ou de classes”, destacou o governador, em discurso.

O presidente da Alba, deputado Adolfo Menezes, ressaltou a importância da sessão solene para a relação entre os poderes. “A abertura dos trabalhos legislativos marca o início do ano na Assembleia, com a presença do governador, como de praxe. Em 2025, assim como em 2024, enfrentaremos novos desafios, mas tenho certeza de que a Casa continuará cumprindo seu papel. Apesar das diferenças de pensamento entre os deputados, algo natural na democracia, ao final, o que prevalece é o compromisso de todos em melhorar a vida dos 15 milhões de baianos, aprovando projetos que beneficiem a população”, afirmou.

A cerimônia foi acompanhada por diversas autoridades civis e militares do estado. Com a abertura oficial dos trabalhos legislativos, os deputados estaduais retomam suas atividades, debatendo e deliberando sobre projetos e iniciativas voltadas ao desenvolvimento da Bahia.