Governador sanciona lei que isenta IPVA de veículos elétricos | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) sancionou, nesta quinta-feira, 7, a lei que isenta o IPVA [Imposto sobre a propriedade de veículos automotores] de carros elétricos de até R$ 300 mil e estabelece 2,5% do imposto para veículos de valor superior. Em Camaçari, o chefe do Executivo também anunciou investimentos da gestão para a cidade, a fim de impulsionar a instalação da BYD. O projeto sobre a isenção do tributo foi aprovado na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), no último dia 5 de dezembro.

Durante o evento, que reuniu empresários dos setores de petroquímica, química e de serviços, no município da Região Metropolitana de Salvador (RMS), o chefe do Executivo estadual ainda autorizou a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) a iniciar as obras de recuperação da ponte sobre o Rio Jacuípe, no trecho da BA-512, entre Jordão e Monte Gordo, com recursos de R$ 329 mil.

Anunciando mais investimentos para a cidade, o governador também autorizou a licitação para a construção de uma nova ponte, em substituição à atual, com extensão de 76 metros. As obras devem custar para o Estado R$ 6,9 milhões.

Jerônimo destacou as expectativas para o desenvolvimento econômico e social da região, a partir da instalação da BYD no município, para a produção de veículos elétricos e híbridos, caminhões, ônibus e outros insumos.

“Viemos aqui hoje apresentar um cardápio de investimentos que já vem acontecendo em Camaçari, preparando a cidade para dinamizar a sua economia e gerar renda. Estamos em diálogo com a comunidade, e queremos que todos os setores estejam preparados para o desenvolvimento que virá”, ressaltou o governador.

Acompanharam a reunião os secretários da Casa Civil, Afonso Florence; de Relações Institucionais, Luiz Caetano; do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães; representantes da BYD, da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) e do Comitê Organizacional da cidade, que apresentou sugestões para as autoridades presentes.

Desenvolvimento

A vice-presidente global da BYD, Stella Li declarou que a obra para a construção das plantas terá início em fevereiro de 2024, e que a previsão é de que, no mesmo ano, comecem a ser montados os primeiros veículos na unidade baiana. A produção na fábrica está prevista para começar em 2025, com nova perspectiva de 300 mil veículos produzidos por ano.

"Vamos começar em breve os processos de qualificação e seleção, e tenho uma mensagem muito clara: estejam preparados. Não só para a estrutura de funcionários e mão de obra para a fábrica, mas para dispor de bons restaurantes, bons hotéis. Teremos uma oferta de 10 mil empregos diretos e indiretos", declarou Stella Li, que pontuou os planos da BYD em investir em pesquisa e intercâmbio de estudantes na China.

O secretário da Casa Civil, Afonso Florence falou sobre a abrangência dos investimentos já realizados ou em andamento na cidade, que somam mais de R$ 533 milhões, como a ampliação da rede de saúde, educação e segurança pública. “Os investimentos do Governo do Estado, em curso e recém-inaugurados, contabilizam centenas de entregas em infraestrutura, e permitem provimento de política pública e a competitividade da economia”, enfatizou.

O conselheiro da BYD, Alexandre Baldy, falou sobre o projeto da empresa chinesa em Camaçari, explicando os detalhes técnicos e operacionais das fábricas que serão instaladas no município. Ele destacou os diferenciais competitivos e ambientais dos veículos elétricos e híbridos produzidos pela multinacional, que têm baixo consumo de energia, alta autonomia, baixa emissão de ruídos e zero emissão de poluentes.

Diálogo permanente

Quatro representantes de diferentes segmentos da sociedade de Camaçari entregaram ao governador cartas com as demandas e as propostas de seus respectivos grupos de trabalho. Os documentos tratam de questões relacionadas à esfera empresarial, laboral, de infraestrutura e social, como a geração de emprego e renda, a qualificação profissional, a mobilidade urbana, a preservação ambiental e a participação popular.