Governo confirma tendência de romper contrato do VLT do Subúrbio

A secretária estadual Jusmari Oliveira (PSD), do Desenvolvimento Urbano, confirmou na manhã desta quarta-feira, 9, que o governo de Jerônimo Rodrigues (PT) está conversando com a Skyrail para viabilizar a rescisão amigável do contrato de construção do VLT do Subúrbio.

Jusmari revelou que há um esforço por parte da gestão estadual para resolver o problema de forma amigável com a Skyrail, para não causar transtornos maiores com as empresas que integram o consórcio, especialmente a BYD, que negocia com o governo da Bahia para instalar fábricas no Polo Industrial de Camaçari, em substituição à Ford.

“Nós estamos na finalização das tratativas, porque nós pretendemos fazer amigável, para evitar outras rupturas até com os parceiros. Porque a Skyrail é um consórcio de empresas que nos interessam, para continuar outras tratativas para o desenvolvimento econômico do estado”, disse Jusmari.

A titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) disse ainda que a provável rescisão do contrato não significa o fim do sonho de colocar o VLT do Subúrbio de pé. Na avaliação dela, pelo contrário, a quebra contratual é um dos passos para enfim realizar o projeto.

“Estamos tratando da melhor forma, para não trazer nenhum transtorno e nenhum prejuízo maior. Estamos nos preparando para um segundo passo, que é a garantia do VLT no Subúrbio. Uma coisa, a Bahia pode ter certeza: o Subúrbio vai ter o VLT”, prometeu Jusmari.

Ela ainda lembrou que a construção do VLT seria, na verdade, uma responsabilidade municipal — já que seria um modal do transporte interno de Salvador, não metropolitano — e exaltou a postura do governo estadual, de assumir para si a construção do empreendimento.

“É uma responsabilidade que nem seria do governo do estado, mas, pela visão estratégica, política e administrativa do governo do estado, é uma obra que se colocou na prioridade, como atendimento à população, e vai ter. Pode não ser com a Skyrail e provavelmente não será”, afirmou a secretária.

“A responsabilidade administrativa acena que nós devemos partir para a rescisão do contrato. Mas a rescisão do contrato com a Skyrail não quer dizer que o projeto do VLT do Subúrbio está abandonado ou não está a todo vapor no governo do estado. Terá VLT no Subúrbio sim”, reafirmou Jusmari.

No final, a secretária ainda sinalizou para a possibilidade da solução para o VLT do Subúrbio passar por uma gestão mais direta do governo da Bahia sobre a construção do modal em Salvador.

“Devemos finalizar um acordo amigável de rescisão e, assim que terminarmos esse acordo de rescisão, nós vamos apresentar à comunidade a solução do problema VLT do Subúrbio, que é exatamente o desejo de todos, principalmente do governo do estado: ter o VLT do Subúrbio. Não talvez com a Skyrail, mas um equipamento produzido através do esforço do governo do estado”, concluiu Jusmari.