Governo da Bahia decreta situação de emergência quatro municípios | A TARDE

O governo do Estado da Bahia decretou situação de emergência em quatro municípios da Bahia. De todos, três tiveram alerta para chuvas intensas e um com estiagem.

Gentio do Ouro, cidade localizada a 668 km de Salvador, vem sendo afetada por um período prolongado de falta de chuvas, com isso, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) declarou em “Emergência”, pelo prazo de 180.

Já Itororó, Maiquiniqueu e Lençóis estão sofrendo com danos decorrentes das chuvas intensas. Com a situação, que já vem afetando as atividades dos locais, o governo também decretou estado grave e anunciou que adotará medidas necessárias para amenizar a situação. O cenário emergencial também vigerá pelo prazo de 16 meses.

Informe Sudec

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec) divulgou no domingo, 7, a lista das cidades baianas afetadas pelas chuvas nos últimos meses deste ano. Ao todo, são 94 municípios sofrendo com os temporais entre janeiro e abril:

AFETADOS JANEIRO: (36)

1 Anagé

2 Angical

3 Cansanção

4 Cicero Dantas

5 Contendas de Sincorá

6 Cotegipe

7 Cravolândia

8 Curaça

9 Dário Meira

10 Feira de Santana

11 Guaratinga

12 Ibicuí

13 Iguaí

14 Ilhéus

15 Itaquara

16 Jaguaquara

17 Lagoa Real

18 Maiquinique

19 Medeiros Neto

20 Milagres

21 Mucugê

22 Muquém de São Francisco

23 Mutuipe

24 Nova Canaã

25 Quijingue

26 São Miguel das Matas

27 Saubara

28 Ubaíra

29 Valença

30 Wanderley

31 Barra

32 Monte Santo

33 Itaju do Colônia

34 Conde

35 Nordestina

36 Cebeçeiras do Paraguaçu

37 Ituberá

AFETADOS FEVEREIRO: (41)

37 Itororó

38 Pedro Alexandre

39 Paulo Afonso

40 Maragojipe

41 Aracatu

42 São Domingos

43 Campo Formoso

44 Itapetinga

45 Santa Luzia

46 Serra Dourada

47 Varzedo

48 Simões Filho

49 Morro do Chapéu

50 Ruy Barbosa

51 Apuarema

52 Boa Vista do Tupim

53 Itamari

54 Jequié

55 Ipiaú

56 Caetité

57 Serra Preta

58 Porto Seguro

59 Jacobina

60 Tanque Novo

61 Guanambi

62 Alcobaça

63 Sento Sé

64 Juazeiro

65 Santa Brigida

66 Lençóis

67 Baixa Grande

68 Vereda

69 Nova Viçosa

70 Teixeira de Freitas

71 Planalto

72 Itaparica

73 Canavieiras

74 Santaluz

75 Luis Eduardo Magalhães

76 Tucano

77 Nilo Peçanha

AFETADOS MARÇO: (09)

78 Lajedinho

79 Andorinha

80 Carinhanha

81 Alagoinhas

82 Miguel Calmon

83 Vitória da Conquista

84 Tanhaçu

85 Capim Grosso

86 Itabela

87 Senhor do Bonfim

88 Ibicaraí

89 Santaluz

AFETADOS ABRIL (08)

90 Jeremoabo

91 Euclides da Cunha

92 Canudos

93 Abaré

94 Chorrochó

95 Juazeiro

96 Monte Santo

97 Curaçá

98 Ituberá

Municípios com decretos de situação de emergência: (48)

1 Anagé

2 Angical

3 Apuarema

4 Baixa Grande

5 Barra

6 Boa Vista do Tupim

7 Cabaceiras do Paraguaçu

8 Caetité

9 Canavieiras

10 Cansanção

11 Cicero Dantas

12 Contendas de Sincorá

13 Cotegipe

14 Cravolândia

15 Dário Meira

16 Ibicuí

17 Iguaí

18 Ilhéus

19 Itaju do Colônia

20 Itamari

21 Itororó

22 Jequié

23 Lagoa Real

24 Lençóis

25 Maiquinique

26 Medeiros Neto

27 Milagres

28 Monte Santo

29 Muquém de São Francisco

30 Mutuipe

31 Nordestina

32 Nova canaã

33 Paulo Afonso

34 Pedro Alexandre

35 Quijingue

36 Ruy Barbosa

37 Santa Brigida

38 Santa Luzia

39 Santaluz

40 São Miguel das Matas

41 Saubara

42 Tanhaçu

43 Ubaíra

44 Valença

45 Varzedo

46 Wanderley

47 Canudos

48 Jeremoabo

Ainda segundo a Sudec, 2788 pessoas estão desalojadas, 275 baianos estão desabrigados, 7 pessoas morreram e 214.021 residentes dos municípios foram afetadas.