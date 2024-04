Governo da Bahia é premiado em festival internacional por homenagem a pessoas com Síndrome de Down | A TARDE

O Governo do Estado da Bahia ganhou a medalha de prata no Prêmio Lusófonos da Criatividade em resultado divulgado nesta quarta-feira, 10. O material premiado foi uma peça em homenagem ao dia internacional da Síndrome de Down.

Segundo a publicação do Governo, “a reação ao filme só demonstra que na Bahia o respeito às diferenças e às pessoas é o que faz a gente seguir em frente. Essa iniciativa reflete o compromisso do Governo da Bahia em seguir investindo em ações que fortalecem a inclusão e que garantem um futuro com mais igualdade e oportunidade para toda a nossa gente”, concluiu.

Prêmio Lusófonos da Criatividade, de Portugal, é o único mundialmente dedicado exclusivamente a premiar, homenagear e debater os mercados publicitários e de comunicação dos países de língua oficial portuguesa.

Assista o vídeo:





GOVBA