Governo da Bahia fortalece planejamento de desenvolvimento sustentável | A TARDE

Com o objetivo de trabalhar na convergência das bases de dados disponíveis no estado e na estruturação de uma carteira de projetos estratégicos para o desenvolvimento sustentável e solidário da Bahia, a Secretaria do Planejamento (Seplan), a BahiaInveste, a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (SEI) e o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (Codes) reuniram-se nesta segunda-feira, 15, na sede da secretaria no Centro Administrativo da Bahia (CAB).



O encontro foi programado no início deste mês, durante a posse do novo presidente da BahiaInveste, Paulo Guimarães, por uma missão dada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), como revela o novo dirigente, que valoriza a parceria com a Seplan.

"A ideia hoje foi começar a discutir com a Seplan essa missão dada pelo governador da gente conseguir ter na mão os dados que a gente precisa e, a partir daí, planejar não apenas o desenvolvimento e o futuro do estado, mas os projetos estruturantes que vão fazer isso acontecer. Para que a gente possa ter uma carteira de projetos que a gente diga: com esses projetos a gente vai alavancar o estado para um mundo sustentável com menos desigualdade e mais desenvolvimento social", disse Paulo Guimarães.

Entre os temas debatidos, durante a reunião realizada na Seplan, se destacaram a liderança da Bahia na produção de energia renovável e a necessidade de ampliar a infraestrutura de distribuição; as oportunidades de investimentos na áreas de infraestrutura, conectividade e logística de transporte, incluindo ferrovias, portos e aeroportos, além do potencial agroindustrial do estado.

Para o secretário do planejamento, Cláudio Peixoto, a parceria com a BahiaInveste é fundamental e se integra ao esforço coletivo que a Seplan inicia para a atualização do Plano de Desenvolvimento Integrado – Bahia 2035, com o objetivo de ampliar a visão de futuro para o ano de 2050.

"O planejamento de longo prazo do estado é a nossa diretriz central na Seplan, após a sanção do PPA 2024-2027 pelo governador Jerônimo Rodrigues. Esse movimento de articulação envolve não só os setores do governo, como a BahiaInveste, a SEI e todas as secretarias, mas também os segmentos empresariais e entidades da sociedade civil nos territórios, em diálogo conduzido pelo Codes", afirmou Cláudio Peixoto.

A reunião realizada na Seplan contou com a participação de dirigentes, assessores e gestores da Seplan, BahiaInveste, SEI e do Codes, incluindo os superintendentes Ranieri Muricy (Planejamento Estratégico/Seplan) e Luiza Amélia (Cooperação Técnica e Financeira para o Desenvolvimento/Seplan); os diretores: Ataíde Oliveira (Administração e Finanças/BahiaInveste), Camila Aguiar (Operações/BahiaInveste), Acácio Ferreira (Diretor Geral/SEI, Edgar Porto (Estudos/SEI) e Armando de Castro (Indicadores e Estatísticas/SEI) e Rodrigo Cerqueira (Pesquisa/SEI); os coordenadores executivos do Codes, Jonas Paulo, e de Planejamento Territorial, Thiago Xavier (Seplan) e os assessores Antônio Alberto Valença, Ronald Lobato e Romeu Temporal (Seplan).