Governo da Bahia lança site para denúncias de furtos e roubos | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) lançou, nesta segunda-feira, 29, o portal Alerta Cidadão, ferramenta criada para que a população possa registrar itens de sua propriedade, como carros, celulares e bicicletas, e, em caso de furto ou roubo, o próprio sistema emita um alerta para o banco de dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

A ideia é que os itens sejam cadastrados no site, ligando o IMEI dos aparelhos celulares, as placas dos veículos e os números de série das bicicletas ao CPF e ao e-mail de seus proprietários, facilitando a denúncia das vítimas e possibilitando a devolução dos equipamentos recuperados em ações policiais.

“O Alerta Cidadão vai permitir uma maior interação entre a comunidade e as forças de segurança. A pessoa cadastra um veículo, uma bicicleta ou um celular e, em caso de perda, roubo ou especial de furto, pode entrar no aplicativo ou no site e informar esse extravio, dando um alerta”, explicou o secretário estadual da Segurança Pública, Marcelo Werner.

A partir do momento do aviso de furto ou roubo no portal, será emitido um alerta temporário, de 48 horas, às forças de segurança, dando ao objeto roubado um status de restrição. Passados os dois dias, a vítima deverá registrar um boletim de ocorrência, transformando o alerta em permanente.

“Esse portal vai ser um canal de aproximação entre o que a pessoa perdeu e a chance de encontrar com rapidez”, resumiu o governador da Bahia.