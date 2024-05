Governo da Bahia realiza entregas de proteção social para crianças | A TARDE

O Governo do Estado, integrado às mobilizações alusivas ao 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, realiza diversas entregas e lançamentos na próxima terça-feira, 21, reforçando a proteção social nos municípios baianos. O evento acontece a partir das 10h30, no auditório do Ministério Público, no bairro de Nazaré, em Salvador.



Através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Bahia (Seades), será lançada, com uma nova roupagem, a Campanha de Enfrentamento à Exploração Sexual e ao Trabalho Infantil, como forma de reforçar o apelo por vigilância e denúncia, a fim de que toda a sociedade colabore com o enfrentamento a estes crimes.



Na ocasião, também acontecerá o lançamento do livro infantil "Turma da Felipa: juntos podemos vencer o medo", de autoria da escritora Kalypsa Brito e do ilustrador Samuka Marinho, além das entregas de kits pedagógicos para os equipamentos da proteção social especial e dos mascotes da campanha, "Lulu Alerta e Ursinho Atento".

Os materiais farão parte da rotina de atendimentos nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), dentre outros espaços e serviços nos municípios.



