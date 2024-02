Governo decreta situação de emergência pelas chuvas em 21 municípios | A TARDE

O Governo do Estado decretou neste sábado, 3, situação de emergência em 21 municípios baianos afetados pelas fortes chuvas nos últimos dias. O anúncio foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado (DOE).

O documento autoriza a mobilização de todos os órgãos estaduais, “no âmbito das suas competências, para envidar esforços no intuito de apoiar as ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução”.

O texto ainda ressalta que a ordem entra em vigor a partir deste sábado e vigerá pelo prazo de 180 dias, a partir de hoje.

Anagé, Cansanção, Cícero Dantas, Contendas do Sincorá, Cotegipe, Cravolândia, Dário Meira, Ibicuí, Iguaí, Itaju do Colônia, Lagoa Real, Medeiros Neto, Monte Santo, Muquém de São Francisco, Mutuípe, Nova Canaã, Quijingue, São Miguel das Matas, Saúbara, Ubaíra e Wanderley são os municípios citados no DOE com a situação de emergência reconhecida pelo decreto.